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أخبار العالم

تونس تؤكد تضامنها مع الأردن وقرارات الملك عبد الله في حفظ أمن بلاده

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:42 م
تونس والأردن
تونس والأردن
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شيماء مصطفى
أكدت الجمهورية التونسية دعمها الكامل ومساندتها لما يتخذه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من قرارات وإجراءات تحفظ أمن البلاد واستقرارها.


وشددت وزارة الشئون الخارجية والهجرة في بيان اليوم، الأحد، على دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه القيادة الأردنية من قرارات وإجراءات بما من شأنه أن يحفظ أمن البلاد، متمنية أن يديم المولى على الشعب الأردني نعمة الاستقرار والنماء.


يذكر أن السلطات في الأردن، اعتقلت أمس السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، وآخرين لأسباب أمنية.


من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.


وأوضح الحنيطي أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
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