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أخبار العالم

مجلس النواب الأردني: نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:44 م
الأردن
الأردن
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أمينة الدسوقي
قال رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، إن "نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن"، لافتا إلى أن الأردن حسم أمس بشكل صارم أي مساس بأمنه واستقراره.


وأضاف رئيس مجلس النواب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة".


من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان: "الأردنيون استطاعوا عبور جميع الأزمات التي مر بها وطنهم، لم يشهد الأردن يوما تصفية لمعارضة ولا إقصاء لمكون سياسي".


وقال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، إن برنامج الأردن لتطعيم اللاجئين وطالبي اللجوء ضد فيروس كورونا، يعتبر أنموذجا للتضامن في المنطقة وخارجها.


وأضاف الوزير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في مستهل زيارته التي بدأها للمملكة اليوم، الأحد، أن الأردن شريك مميز للغاية وموثوق في هذه المنطقة، ويمارس نهجا متوازنا ومنطقيا ضروريا للاستقرار الإقليمي.


وأشار الوزير الروماني إلى العمل الدؤوب الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الجهود الدولية ضد الإرهاب والتطرف والعنف والتشدد، مؤكدا أن هذه الظواهر معقدة للغاية وتتطلب معرفة عميقة واستجابات متعددة الأوجه، وتشمل مبادرة القيمة المضافة لعملية العقبة التي أطلقها جلالته.


وأعرب عن تقدير بلاده للدور المهم الذي يلعبه الأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط، وقال: "نرحب بالمحادثات الهادفة الأخيرة لتحقيق السلام في المنطقة ضمن إطار عمان، التي تسمى أيضًا مجموعة "ميونيخ".
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