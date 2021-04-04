وفاة ممرضة بفيروس كورونا في الغردقة

توفيت اليوم ممرضة بمستشفى الغردقة العام وذلك على خلفية اصابتها بفيروس كورونا حيث تبلغ من العمر 34 عاما تاركة خلفها طفل عمره 10 سنوات، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى بمدينة الغردقة حالة من الحزن بعد وفاة الممرضة.

ونعت مديرية الصحة بالبحر الأحمر الممرضة الراحلة، حيث نشرت المديرية على صفحتها أن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ينعون ببالغ الحزن والأسي أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة البحرالأحمر، شهيدة الواجب المغفور لها بإذن الله تعالي الزميلة مني أحمد سليمان ، ممرضة بمستشفي الغردقة العام ، والتى وافتها المنية اليوم ونحتسبها عند الله من الشهداء .





على الجانب الآخر شكلت مجالس مدن البحر الأحمر اليوم عدة لجان ممن يمتلكون الضبطية القضائية بشوارع المدن المختلفة لضبط المخالفين الإجراءات الاحترازية المختلفة بالشوارع وداخل سيارات السرفيس.

في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، ترأس اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة راس غارب لجنة لتنفيذ الضبطيه القضائية لمخالفه تطبيق الإجراءات الاحترازيه

وقال رئيس مدينة غارب في بيان له أن اللجنة مرت علي السوق الجديد والتأكد من التزام البائعين بارتداء الكمامات وكذا المواطنين وازالة الإشغالات وتيسير حركة مرور السيارات وشدد علي ضرورة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات، مؤكدا علي معاقبة المخالفين، مشيرا بأنه تم تحرير عدد 5 محاضر للمخالفين وتحصيل الغرامات المقررة.

وفي مدينة الغردقة شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم بتكليف من اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كرونا في موقف السرفيس و المحال التجارية وحث المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم.

وفي مدينة مرسي علم كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، لجنة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، بالمرور على شوارع المدينة ، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأشار رئيس مدينة مرسي علم انه تم المرور علي السوق التجارى ، والتأكد من التزام البائعين بارتداء الكمامات وكذا المواطنين ، وشدد علي ضرورة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وأكد علي معاقبة المخالفين استمرار الحملة بصفة يومية ، كما يهيب بالمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم .