إحالة 51 طبيبا وممرضا بمستشفى كفر شكر المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل



وأكدت اللجنة أنه تبين من المرور غياب 41 طبيبا عن العمل، كما تبين أيضا غياب 10 من طاقم التمريض، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا، ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.



وقال رئيس مدينة كفر شكر إننا نسعى إلى راحة وخدمة أهالينا المواطنين فى شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام، وكذلك متابعة تقديم الخدمات الصحية والطبية ومدى تواجد الأطباء والامكانيات بالمستشفى المركزى للكشف وعلاج الحالات وأهالينا المرضى والقضاء على أى مشكلات يعانى منها جموع المواطنين.





وأشار إلى أن المستشفى المركزى تعد صرح طبى هائل يخدم مرضى المركز والمدينة وحالات الطوارئ طريق بنها المنصورة والمدن المجاورة.

من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مراكز ومدن المحافظة رفعت درجة الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان الكريم بإقامة معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج الطازج وياميش رمضان بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 25 : 30 % عن الأسواق لتلبية كافة إحتياجات المواطنين.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وكبرى الشركات وتجار الجملة لسرعة الإنتهاء من تجهيز معارض (أهلا رمضان) تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط





وأضاف الهجان أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري مديريات ( التموين – الصحة – الطب البيطري ) بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضبط أسعار أنابيب البوتاجاز، والسلع الغذائية ومتابعة منظومة الخبز والتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة لضمان جودة المنتجات، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الإستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان.



أجرت لجنة المتابعة الميدانية بمركز ومدينة كفر شكر بمحتفظة القليوبية جولة لمتابعة مدى الالتزام وانتظام العمل وحسن تقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى بمستشفى كفر شكر المركزى بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الاقليم، وتوجيهات اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر.