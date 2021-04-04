محافظ الفيوم يناقش احتياجات القطاع الصحي وإجراءات التصدي لفيروس كورونا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا بمديرية الصحة والسكان، لمناقشة مطالب واحتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، والوقوف على آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا.





وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومديري المستشفيات، ومديري الإدارات بالمديرية، وعدد من العاملين بالقطاع الصحي.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ راجع مع وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، عدد الأسرّة بكل مستشفى، ونسب الإشغال، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات، وكذلك كميات الأكسجين، فضلاَ عن التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية من ارتداء الكمامات ومتابعة التعقيم والتطهير.





عقب الاجتماع، شهد محافظ الفيوم، أعمال تسليم عدد 2300 ماسك أكسجين عالي الكفاءة تبرع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للمستشفيات، دعمًا للقطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا، وذلك بحضور النائبه ميرفت عبدالعظيم، والنائب يوسف الشاذلى، والنائب أيمن شكري، وعددٍ من مديرى المستشفيات والأقسام.

ووجه المحافظ، الشكر لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على الدور الفعال والقيام بواجبهم الوطني، من خلال المشاركة المجتمعية في دعم القطاع الطبي لمجابهة جائحة كورونا.





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