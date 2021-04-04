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أخبار البلد

تخفيضات تصل إلى 20%.. الحكومة تكشف عن أسعار السلع مع اقتراب رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:39 م
نفي الوزراء
نفي الوزراء
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.

 قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، مُوضحةً استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% و20%، بجميع المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، مُشددةً على ارتفاع حجم الإنتاج الكلي من الخضروات والفاكهة خلال السنوات الأخيرة، بما يساهم في توفير مخزون استراتيجي منها يكفي للاستهلاك المحلي، ويحقق فائضًا للتصدير للخارج، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية لمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار.

 وفي سياق متصل، تم ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تبدأ أسعار البلح من 9 جنيهات إلى 17 جنيهًا للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيهًا، ويبدأ سعر قمر الدين من 23 جنيهًا، والزبيب المصري من 20 جنيهًا وصولًا الى 24 جنيهًا بكافة أنواعه، إضافة الى السلع الأساسية من الأرز والسكر وزيت طعام والدواجن واللحوم الحمراء الطازجة، وكذلك المجمدة.

 وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
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