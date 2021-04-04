الإفتاء: احذروا من هذا الضحك

حذرت دار الإفتاء المصرية من كثرة الضحك فإنها تميت القلب وتجعل الإنسان فى غفلة عن ذكر الله.



وأوردت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب))، وكثرة الضحك المقصود به فى الحديث هو الضحك المورث للغفلة عن ذكر الله والاستعداد للموت.



وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أخبرنا بأن كل أمة الإسلام سيدخلون الجنة باستثناء فئة سترفض وتكره ولم ترضَ، ولم تقبَل.









واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما رواه البخاري ، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «كُلُّ أُمَّتي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَن أَبَى، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَن يَأْبَى؟ قالَ: مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فقَدْ أَبَى».









صفات من يدخلون الجنة بغير حساب

قال الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، إن يوم القيامة سيكون يوما عصيبا، فالناس تقول فيه: "يارب خلصنا ولو إلى النار".





وأضاف وهدان، خلال لقائه على فضائية "الناس": "هناك من يدخلون الجنة بغير حساب، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادٍ: أَيْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ ؟ فَيَقُولُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيرُونَ، فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ فَيَقُولُونَ: إِنَّنَا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ فَمَنْ أَنْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلِ ، فَيَقُولُونَ : مَا كَانَ فَضْلُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : كُنَّا إِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا ، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا، وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا، فَيُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ".





وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أول من يدخل الجنة هم الشهداء.





واستشهد مركز الأزهر العالمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: شَهِيدٌ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ الله وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ».