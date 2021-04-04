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فن

من كواليس نسل الأغراب.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد سامي عبر إنستجرام

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:09 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر المخرج محمد سامى صورة له من كواليس مسلسل " نسل الأغراب"،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  "انستجرام".

وظهر محمد سامي برفقة أحمد داش وأحمد مالك ، وعلق محمد سامى على الصورة،قائلا:" نسل الأغراب ".

مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السبق الرمضاني القادم 2021،وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.

المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.
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