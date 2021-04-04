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استشاري علم اجتماع : مشهد الأمس فرصة لتعليم الأطفال حضارة أجدادنا ..فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:55 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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نورهان رأفت
قالت عزة زيات ، استشاري علم الإجتماع ، إن ماحدث أمس من مشهد نقل المومياوات الملكية، كان حدثا عظيما، وهي ليست مجرد حفل بل هو حدث حضاري يمثل دولة تنهض للأمام وبتكبر .

وأضافت عزة زيان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن حفل موكب المومياوات الملكية أشعر المصريين أجمعهم بالفخر والعزة والانتماء ، متابعة : "كلنا أمبارح كنا بنتابع الحدث على مختلف أعمارنا وثقافتنا ومعتقداتنا".

وتابعت : المشهد كان تعليميا لجميع الأطفال من بداية التنظيم والفن الراقي، وفرصة لتعليم الأطفال حضارة أجدادنا، وتطوير الجوانب الإيجابية المشرفة.

وأكملت : بتمنى الحدث يكون له مردودا إيجابيا لمصر على المستوى العالمي، بأنها دولة الأمن والأمان.

ولفتت إلى دور المرأة الرائع الذي ظهر بالموكب أمس ، موجهة الشكر لجميع القيادات المسؤولة عن تنظيم الحدث.
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