استشاري علم اجتماع : مشهد الأمس فرصة لتعليم الأطفال حضارة أجدادنا ..فيديو

قالت عزة زيات ، استشاري علم الإجتماع ، إن ماحدث أمس من مشهد نقل المومياوات الملكية، كان حدثا عظيما، وهي ليست مجرد حفل بل هو حدث حضاري يمثل دولة تنهض للأمام وبتكبر .





وأضافت عزة زيان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن حفل موكب المومياوات الملكية أشعر المصريين أجمعهم بالفخر والعزة والانتماء ، متابعة : "كلنا أمبارح كنا بنتابع الحدث على مختلف أعمارنا وثقافتنا ومعتقداتنا".





وتابعت : المشهد كان تعليميا لجميع الأطفال من بداية التنظيم والفن الراقي، وفرصة لتعليم الأطفال حضارة أجدادنا، وتطوير الجوانب الإيجابية المشرفة.





وأكملت : بتمنى الحدث يكون له مردودا إيجابيا لمصر على المستوى العالمي، بأنها دولة الأمن والأمان.





ولفتت إلى دور المرأة الرائع الذي ظهر بالموكب أمس ، موجهة الشكر لجميع القيادات المسؤولة عن تنظيم الحدث.