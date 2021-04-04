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منوعات

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:13 م
عمرها 134 عامًا..
عمرها 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار
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هدير علاء
من المقرر عرض عملة معدنية أسترالية في غاية الندرة طُبعت على أحد وجهيها صورة الملكة "فيكتوريا" في أحد متاحف مدينة "ملبورن" عاصمة ولاية "فيكتوريا" الأسترالية خلال الشهر الجاري، وتكمن أهمية هذه العملة في أن قيمتها تقارب مليون دولار ويعود تاريخها إلى نحو 134 عامًا.


ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه العملة من فئة الخمسة جنيهات ويشار إليها أيضًا باسم "القطعة الخماسية السيادية"، وقد بيعت بمبلغ يصل إلى 660 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 867 ألف دولار أسترالي، في مزاد أقيم بمدينة "دالاس" بولاية "تكساس" الأمريكية في الـ27 من مارس، ويعد هذا السعر ثاني أعلى سعر تحققه عملة معدنية أسترالية في التاريخ.


وبالنسبة إلى العملة الأسترالية التي حققت أعلى سعر، فقد بيعت مقابل مبلغ يتجاوز مليون دولار عام 2019.


كانت العملة المعدنية واحدة من ثلاث عملات أصدرتها دار سك النقود بمدينة "سيدني" الأسترالية عام 1887 بمناسبة اليوبيل الذهبي لحكم الملكة "فيكتوريا"، وبالنسبة لصورتها التي طُبعت على العملة فهي من أعمال نحات يُدعى "جوزيف إدجار بوهم" وهو نمساوي المولد، لكن تصميمه تم إهماله عام 1893، إثر تعرضه لانتقادات علنية بسبب طريقة تصويره للملكة التي قيل إنها لا تعكس ملكيتها.


ومن المقرر أن يستمر عرض العملة النادرة في متحف "ملبورن" للتاريخ الطبيعي والثقافي اعتبارًا من أول أيام شهر أبريل الجاري وحتى الـ18 من الشهر ذاته.
يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها
يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها
يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها
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