محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات برنامج التنمية بقليوب والخصوص وشبرا الخيمة.. تفاصيل



وتابع المحافظ خطة تطوير مدرسة الخصوص الإبتدائية وإجراء بعض التعديلات في الفراغات، حيث وجه المحافظ بسرعة أعمال الطرح وبدأ العمل بالمشروع والإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن.





وناقش المحافظ أعمال تغطية الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة بطول 250 متر وإنشاء حديقة ومنتزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه عليها كنوع من إستغلال المكان والإستفادة منه وتجميله، كما يشتمل المشروع أيضا على رصف الشارع ببلاط الإنترلوك وإقامة أنشطة خفيفه عليه لتشغيل الشباب كعربات للطعام أو كافيتريات.





كما ناقش المحافظ أعمال دعم مستشفى حميات ورمد قليوب بعدد من الأجهزة الطبية وأجهزة تنفس صناعي حيث وجه المحافظ بسرعة توريدها إلى المستشفي.





ووجه المحافظ اللجنة المسئولة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للإنتهاء من المشروعات للبدء في مشروعات جديدة والاستفادة من التمويل المخصص للمحافظة.



عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماعا باللجنة التيسيرية لأعمال مشروعات البنية التحتية لبرنامج التنمية بالمشاركة GIZ التابع للحكومة الألمانية وذلك لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها بمدن قليوب والخصوص وشبرا الخيمة كمنحة بمبالغ مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه في قطاعات الأبنية التعليمة والصحة ورصف وتجميل الطرق.