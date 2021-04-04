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أخبار البلد

العناني عن موكب المومياوات الملكية: سيظل أقرب الأيام إلى قلبي

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:11 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
غرد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

‏قال وزير السياحة والآثار عبر تدوينته :" سيظل يوم ٣ ابريل ٢٠٢١ من أقرب الأيام الى قلبي..افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، ونقل موكب المومياوات الملكية..فخور بأنني مصري" .

يذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط  ضم 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس يتم حملهم على عربات تتزين بالطراز الفرعونى، لتحمل الملوك داخل صناديق زجاجية معدة خصيصًأ لهم، فى درجة حفظ معينة.
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