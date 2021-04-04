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فن

بسمة تستمتع ببداية فصل الصيف على طريقتها الخاصة

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:11 م
بسمة
بسمة
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ندى فكري
نشرت الفنانة بسمة صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بسمة في الصورة وهي تنام على الرمل وتستمتع بالشمس و علقت: " استمتعوا ببداية الصيف ".

وكانت قد قالت الفنانة بسمة في تصريحات لـ صدى البلد إنها ليست شخصية عميقة ولا فلسفية، وأوضحت أنها لا تختار الأعمال التى تشارك فيها لعمقها، موضحة أنها شخصية بسيطة جدا، وليس معنى أنها تنطق الحروف العربية بلغة سليمة، بأن تصنف عميقة.


وأكدت بسمة أنها تحب الأفلام الترفيهية، ولم تختر المشاركة في فيلمها الجديد كومانجي لعمقه أو تحقيقه فلسفة خاصة لها، ولكنها أحبت الشخصية والشكل العام للفيلم. 



وكانت قد كشفت الفنانة بسمة عن تفاصيل فيلمها الجديد كومانجي، الذي بدأت تصوير أحداثه في مدينة الإسماعيلية.


وقالت في تصريحات ل"صدى البلد"، إن الدور أعجبها كثيرا، وحينما قرأت السيناريو تأكدت بأنه سيكون فيلما مختلفا، مؤكدة أنها لم تلعب الشخصية التي تجسدها بالعمل من قبل، وأشارت إلى أنها حضرت للدور وتفاصيله قبل انطلاق تصوير الفيلم بيومين.


كما نوهت بسمة أن الأماكن التي سيتم تصوير بها العمل جديدة وابهرتهم، موضحة أنها لم تكن تتخيل أن مصر بها غابة لمدينة الإسماعيلية، وأوضحت أنها تتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، مشيرة أنها التجربة الإنتاجية الأولى لشركة إنتاج الفيلم، وأيضا تجربة أولى للمخرج محمود الشربيني، وأكدت أنها لم تخف من التواجد في العمل وذلك لأنها أحبت السيدات القائمات على الإنتاج، وهى تحب الأعمال التي بها سيدات.


وكان قد بدأ  فريق عمل فيلم 'كومانجي'  تصوير المشاهد في الإسماعيلية بإحدي المناطق التي تضم عددا من الخيول والأشجار وجمعت المشاهد بين بسمة وحسن عيد.



بسمة تستمتع ببداية فصل الصيف على طريقتها الخاصة
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