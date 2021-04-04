بمناسبة حفل المومياوات الملكية.. برقية تهنئة من أمير الكويت للرئيس السيسي

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارات في الفسطاط.





ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، أعرب الشيخ نواف في البرقية، عن خالص تهانيه بمناسبة الاحتفالية، مشيدًا بالاستعدادات الكبيرة والجهود المكثفة التي قامت بها أجهزة الدولة المعنية لإنجاح هذه الاحتفالية والخروج بها بالشكل اللائق والمتميز.





ولفت إلى أن هذا الحدث التاريخي يبرز التاريخ العريق والزاهر بالإنجازات لمصر على مر العصور وإسهاماتها البارزة في المسار الحضاري للانسانية، متمنيا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.





وبعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.





وجذب حفل نقل 22 مومياء ملكية فرعونية أنظار العالم أجمع، أمس السبت، وذلك في موكب مهيب ضخم على متون عربات خاصة مزينة بالنقوش والرموز الفرعونية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالفسطاط.





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال موكب المومياوات الملكية، بعد وصوله متحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكان ذلك بحضور رؤساء اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية.





وتميز الحفل الذي أقيم على جزئين في نفس التوقيت أحدهما كان مع تحرك الموكب من مدخل المتحف المصري بالتحرير، والثاني كان داخل متحف الحضارة بالفسطاط، بعزف الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي، أنشودة "مختارات من ترانيم المهابة لإيزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام".