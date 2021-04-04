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رياضة

الألمانى بريتش حكما لموقعة ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:57 م
الحكم الألمانى بريتش
الحكم الألمانى بريتش
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عمرو الحلوانى

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اسم حكم مباراة ريال مدريد ضد ليفربول والمقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو".


وقرر الاتحاد الأوروبي "اختيار الألماني فيليكس بريتش حكمًا لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول، فى قمة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.


وكان الحكم الألماني فيلكيس بريتش  أدار 10 مباريات لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مقسمة ما بين 6 انتصارات للملكي وتعادلين وخسارتين، وتلقى نجوم الملكي 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة .


ويعد بريتش واحدا من أفضل حكام العالم فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها وإدارته للعديد من المباريات الكبرى.

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