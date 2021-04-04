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أخبار العالم

البيض في مقاومة الانقلاب.. هكذا تظاهر المئات في ميانمار ضد الحكومة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:51 م
البيض يرفض ما يحدث
البيض يرفض ما يحدث في ميانمار
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قسم الخارجي
عبرت المعارضة في ميانمار عن رفضها للانقلاب العسكري الذي حدث في أول فبراير الماضي، باستخدام  بيض عيد القيامة رمزًا لتحدي السلطات اليوم الأحد، وفقًا لوسائل إعلام متفرقة. 

وانتهىى المتظاهرون الليلة الماضية وقفات بالشموع بجميع أنحاء البلاد لتأبين القتلى الذين سقطوا منذ انقلاب أول فبراير.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 557.

وتعد جمعية مساعدة السجناء السياسيين مجموعة ناشطة ترصد الضحايا والاعتقالات منذ أن أطاح الجيش في ميانمار بالحكومة المدنية المنتخبة برئاسة، أونج سان سو تشي.

ويخرج المتظاهرون يوميا في مجموعات صغيرة في البلدات والمدن، لرفض عودة الحكم العسكري في البلاد.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 2658 شخصا اعتقلوا، من بينهم أربع نساء ورجل، تحدثوا إلى طاقم إخباري زائر لشبكة "سي إن إن" في مقابلات بشوارع مدينة يانجون الرئيسية الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم شبكة "سي إن إن" إنها على علم بأخبار عن حدوث اعتقالات عقب زيارة فريق الشبكة.

وقام معارضو الحكم العسكري في ميانمار أيضا بحملة عصيان مدني وإضرابات في مسعى لثني قادة الإنقلاب عن مساعيهم.
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