سعفان ومحافظ الأقصر يتبادلان الدروع في حفل تسليم عقود التأمين للعمالة غير المنتظمة

تبادل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدروع اليوم، الأحد، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.









كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لذوي الهمم والعزيمة في إطار حياة كريمة، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة بتسليم بوالص تأمين على الحياة لهم ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.



