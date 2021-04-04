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أخبار العالم

بن زايد: أتطلع إلى مباحثات مثمرة تعود بالخير والنماء بين العراق والإمارات

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:03 م
الامارات
الامارات
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أمينة الدسوقي
قال محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي: "أرحب بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق بين أهله في الإمارات وأتطلع إلى مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج .

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان مقتضب، ان "الكاظمي غادر صباحا ارض الوطن متوجهاً الى الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع".

وأضاف البيان "أن الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار السعودية الاربعاء الماضي والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، وأسفرت الزيارة عن توقيع جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.
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