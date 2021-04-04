في سويسرا.. الشرطة خرجت عن هدوئها المعهود وفتحت الرصاص على المتظاهرين

غادرت الشرطة السويسرية هدوئها المعهود وفتحت نار الرصاص المطاطي على المتظاهرين لتفريقهم بعد أن نزلوا في حملاتٍ ومظاهرات تدعو لوقف العمل بالاجراءات التقييدية المصاحبة لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.





وبعد تحول بعض المظاهرات لأعمال شغب، تخلت الشرطة عن هدوئها لتوقف الشغب في مدينة سانكت جالين السويسرية وتطلق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.





وذكرت شرطة المدينة بأن أولى الاشتباكات بين المحتجين والشرطة اندلعت مساء الجمعة الماضية واستمرت في ليل السبت.





وبررت الشرطة تحركها بعدما قام بعض المتظاهرين، برمي الزجاجات والحجار ة والمواد الحارقة والألعاب النارية على رجال الأمن.





وأمام هذا فلم يكن أمام الشرطة سوى إن تتحرك وتدافع عن النظام والأمن وحياة أفرادها، واستخدام الرصاص المطاطي.





وقبل تحرك الشرطة لإنهاء الشغب، ألحق المشاغبون ضررًا بالممتكات الخاصة، ودمروا عددًا من المحال والسيارات.





وبلغت حصيلة الأضرار التي لحقت بالأثاث والممتلكات الأخرى بأكثر من 53 ألف دولار.





وأدت الاشتباكات إلى إصابة شخصين على الأقل، واحتجاز 19 شخصا تم إطلاق سراحهم بعد الاستجواب.















