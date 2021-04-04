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فن

شاهد.. ساندي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة شبابية في دبي

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:11 م
ساندي
ساندي
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ندى فكري
نشرت الفنانة ساندي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ساندي في الصورة من دبي بإطلالة كاجول شبابية حيث ارتدت بنطلون فسفوري مما اثار اعجاب متابعيها.

وكانت كشفت الفنانة ساندي عن كواليس أغنيتها الجديدة "إزيك النهاردة" التي طرحتها مؤخرًا عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

قالت الفنانة ساندي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "كنت بفكر في سينجل من فترة بس كنت بأجل عشان الكورونا .. وأخدت وقتي عشان أختار الأغنية بعد ما سمعت من عزيز الشافعي، في شهر نوفمبر، وأنا بسمعها فضلت معلقة معايا واختارتها من بين أغاني كانت حلوة".

وتابعت قائلة: "تاني يوم كنت عند الموزع هاني يعقوب، بس اللي أخر نزولها ان هاني كان عنده برد وبعد كدة انا جالي دور برد قاسي بس مش كورونا وقعدت حوالي 10 ايام او أكتر.. كان فيروس شديد ومكنتش عارفة أغني بعد كدة قررت أسجلها وخلصنا الأغنية في 3 ايام أما التأخير شهر ونصف كان بسبب التعب".

وأضافت: "كان نفسي الأغنية تنزل في 15 يناير بس نزلت يوم 2، وفي الفترة دي كنت اشتغلت على البوسترز مع شخص برا مصر ومكنتش عايزة اصور الأغنية تصوير عادي لأني كان نفسي اعمل الشكل ده من 2015 .. الفكرة فضلت في بالي .. لحد ما نفذتها مع شخص محترف واتحمست للفكرة ووصفتله كل اللي في بالي .. والفيديو والصور والألوان كانوا اختياراتي ,.. قررت في الاغنية دي مخليش اي حد يتدخل عشان اعمل حاجة 100% من اختياري وكنت مركزة جدًا والحمد لله طلعت بشكل حلو جدًا ومُرضي ليا".

وإختتمت حديثها قائلة: "الأغنية عجبت الناس ومبسوطة من ردود افعالهم ..والأغنية حققت صدى حلو جدًا في المغرب، الحمد لله اني وصلتلهم مع اني مكنش هدفي الأغنية توصل لبلد معينة، ومدفعتش فلوس عشان الاغنية تنتشر أكتر، وكنت تريند رقم 1 في مصر بعد نزول الأغنية بيوم واحد .. الأغنية جريئة وبتحط الواحد في مود حلو وجديد عليا".
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