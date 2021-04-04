بملابس كاجوال.. ساندي علي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة









تألقت ساندي في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلونا باللون الفسفوري الملفت ونسقت معه تي شيرت باللون الرمادي لا يحمل أي نقوشات وذا أكمام مكشوفة.









وانتعلت حذاءً رياضيا مسطحا باللون جمع بين اللون الرمادي والفسفوري، فيما أكملت إطلالتها بكاب باللون الرمادي أيضا، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة.









أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ساندي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتففيها، ووضعت بعض لمسات المكياج غير المبالغ فيها.









حرصت الفنانة ساندي علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الصور "إنستجرام"، صورا جديدة لها خلال تواجدها في دبي.