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أخبار العالم

استقرار المملكة.. أمير الكويت يعلن دعمه لقرارات العاهل الأردني

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:21 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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شيماء مصطفى
أجرى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.


وأكد الأحمد خلال الاتصال وقوف الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها لجميع الإجراءات والقرارات التي اتخذها العاهل الأردني، وولي العھد الأمیر الحسین بن عبد الله، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة وذلك انطلاقا مما یربط البلدین الشقیقین من روابط وثیقة وراسخة.


وشدد الشيخ نواف على أن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار الكویت، سائلا المولى تعالى أن یحفظ الأردن من كل سوء وأن یدیم علیھا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدھار في ظل القیادة الحكیمة.


يذكر أن السلطات في الأردن، اعتقلت أمس السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.


من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.


وأوضح الحنيطي أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
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