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اقتصاد

المصيلحى: إعادة صياغة قانون التموين والتجارة الداخلية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:23 م
وزير التموين خلال
وزير التموين خلال المؤتمر
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محمد صبيح و ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تتم إعادة صياغة قانون التموين والتجارة الداخلية بكل مكوناته من مصلحة الدمغة والموازين لجهاز تنمية التجارة الداخلية وقانون التموين من سنة ٤٥ من القوانين العتيقة لجميع القوانين المتعلقة بالتجارة الداخلية.




وقال المصيلحى، خلال الجلسة الأولى فى المؤتمر السنوى الأول للصناعات الغذائية اليوم، الأحد، إنه سيتم إرسال مشروع قانون التموين إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لإرساله لمجلس النواب، وكذلك إعادة النظر فى التعديلات التشريعية الخاصة بالغذاء.


وأضاف وزير التموين أن هناك اهتماما بالأطر التشريعية، مؤكدا أنها غير كافية وهى ليست فقط فى اللائحة التنفيذية، ويفضل أن يكون الوضع التنفيذى واضحا لأبعد درجة والبساطة دون تعقيد.


وأشار علي المصيلحى إلى أهمية وضرورة البساطة فى الإجراءات المطلوبة لتطوير التجارة والصناعة حتى تعمل بكفاءة عالية، مؤكدا الأخذ فى الاعتبار اللوائح التنفيذية بشكل مبسط يفيد قطاع التجارة الداخلية.


وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، بدعم هيئة سلامة الغذاء، لما تمثله من أهمية لكل الأطراف من صناع ومنتجين ومستهلكين.
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