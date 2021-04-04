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أخبار البلد

تسير بسرعة السلحفاة.. نقيب الفلاحين ينتقد تطوير قرى المنيا ببطء

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن تطوير قري مركزي «مغاغة» و«العدوة» يسير ببطء شديد وبسرعة السلحفاة على الرغم من أن المركزين ضمن المرحلة الأولى، التي يفترض أن يتم الانتهاء منها آخر العام الجاري، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دوما ما يكررأن نجاح المسؤول يكمن في تنفيذ المهام المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أسرع وقت وبأقل تكلفة .

وأضاف « أبوصدام»، في تصريحات صحفية، أن تطوير القرى ولا سيما بمحافظات الصعيد والأكثر احتياجا يحسن دخل أبنائها، ويخلق فرصاً جديدة للعمل ويمنع الهجرة الداخلية لمحافظات الوجه البحري وعواصم المحافظات المكتظة بالسكان، ويساهم في الحد من انتشار الأمراض عبر تعميم الصرف الصحي، وزيادة الإنتاج والاستفادة من المعطيات الموجودة في القرى ورفع نسب المشاركة الشعبية وتقوية الانتماء الوطني .

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تطوير القري نقلة حضارية غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث تحول حياة أكثر من نصف الشعب من طور الإحباط واليأس إلى طور جديد من الأمل والعمل، ما يحد من نسب الفقر والمشاكل الاجتماعية المختلفة لمحدودي الدخل.

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