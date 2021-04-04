شاهد.. مديرية أمن القاهرة تحتفل مع الأطفال بيوم اليتيم

شارك عدد من الضباط والضابطات بمديرية أمن القاهرة، الأطفال الايتام فرحتهم بعيدهم .





يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.





وحرصت وزارة الداخلية، على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم (أبريل 2021) من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام بكافه المخافظات ، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.