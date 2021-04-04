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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الإسماعيلى السابق : نثق فى قدرات إيهاب جلال والوضع خطير

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أعرب أحمد قناوى، نجم الإسماعيلى السابق، عن حزنه لتراجع نتائج النادى الإسماعيلى فى الدورى العام منذ بداية الموسم الجارى والتى كان آخرها الخسارة أمس أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف.


 وقال قناوى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، أسباب خسارة الإسماعيلى متكررة وليست وليد مباراة الأمس، وجود إيهاب جلال ضرورى فى هذه الفترة وأثبت كفاءته مع الكثير من الفرق، ووضع يده على مواطن الضعف فى الفريق، الإسماعيلى لم يحقق إلا فوز واحد فى الموسم الجارى وهذا لم يحدث من قبل.


وأضاف قناوى، إيهاب جلال حظه سيئ ولكنه يحتاج إلى الوقت وعودة الثقة للاعبين، لأن الأزمة فى أنهم لا يستطيعون الحفاظ على الهدف الذى يسجلونه، وهناك حالة عدم تركيز وتمركز غير صحيح.


وأشار نجم الإسماعيلى السابق إلى أن الجانب النفسى والمعنوى مهم للغاية، واللاعبون يجب أن يشعروا بقيمة النادى وجماهيره، الكثير من الأجهزة الفنية تغيرت واللاعبون بنفس الشكل، وليس فى أيدينا حلول الآن هؤلاء اللاعبون سيكملون معنا الموسم وبعضهم غير مناسب للنادى.


واختتم قناوى قائلا، بعد تنازلنا عن لاعبين مميزين بالفريق لم ندعم بلاعبين على نفس المستوى بعد رحيل عواد وطارق طه وغيرهم، وإيهاب جلال قادر على العودة بالفريق رغم الضغوط.

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