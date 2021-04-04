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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش لوهانسك يصدر بيانا مهما بعد حادث الطائرة المسيرة في أوكرانيا

صدى البلد

ذكرت قوات الجيش الأوكراني ، الأحد ، أن رجلًا مدنيًا نُقل إلى المستشفى مصابًا بعدة شظايا بعد أن انفجرت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة من قبل القوات الأوكرانية في جمهورية لوهانسك الشعبية.

يأتي التقرير وسط تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار في منطقة دونباس الانفصالية في أوكرانيا. يوم السبت ، ذكرت جمهورية دونيتسك الشعبية أن طفلًا في سن ما قبل المدرسة قُتل وأصيبت امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في أولكساندريفسكي يوم السبت. 

وبعد المأساة ، اقترح رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الوقت قد حان لطرد أوكرانيا من مجلس أوروبا.

وفقًا لقوات لوهانسك ، وقع الهجوم الجديد على ضفة نهر Siverskyi Donets بالقرب من قرية Mykolaivka.

 ويقال إن المركبة الجوية غير المأهولة المحملة بالمتفجرات قد أطلقها جنود من اللواء 80 من القوات المسلحة الأوكرانية.

ونقل الجريح الى المستشفى.

وحددت الميليشيا أنه منذ سريان إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية في دونباس في أواخر يوليو ، سجلت ست حالات لإطلاق طائرات بدون طيار قتالية في أوكرانيا في المنطقة الانفصالية. وأسفر ذلك عن إصابة عنصرين من المليشيا الشعبية.

ودعت الميليشيا المراقبين الدوليين والمجتمع الدولي إلى "إيلاء اهتمام وثيق للأعمال الإرهابية للجانب الأوكراني ، والتي ترقى إلى حد انتهاك اتفاقية جنيف".

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