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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطالب أوكرانيا بوقف التصعيد في دونباس

صدى البلد

طالب رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، القيادة الأوكرانية بالكف عن تصعيد الوضع في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا، والعودة فورا إلى الالتزام الكامل باتفاقات مينسك.

وبحسب "روسيا اليوم"، تطرق رئيس المجلس الأدنى (مجلس النواب) للبرلمان الروسي اليوم الأحد على قناته الشخصية في تطبيق "تليجرام"، إلى إعلان سلطات جمهورية دونيتسك (في دونباس)، المعلنة من جانب واحد، أمس عن مقتل طفل في سن خمس سنوات بغارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لقوات حكومة أوكرانيا، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي لهذا المأساة يكمن في سلوك السلطات الرسمية في كييف، عاصمة أوكرانيا.

وشدد فولودين على أن القيادة الأوكرانية "مضت إلى حد بعيد في خطابها التصعيدي الذي يزيد من حدة التوتر" في جنوب شرق أوكرانيا، محذرا من أن ذلك يهدد بعواقب في غاية الخطورة.

وقال فولودين إن تصرفات السياسيين الأوكرانيين تهدف إلى إخافة الناس وتصعيد التوتر، دون تحملهم أي مسؤولية عن تبعات ذلك، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية مهتمة بما يجري في جيرانها.

وحذر بالقول:"إذا كان السياسيون الراديكاليون في أوكرانيا يعتقدون أنهم سيفلتون من العقاب على كل ما سوف يقومون به في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك فإنهم يرتكبون خطأ.

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