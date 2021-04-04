افتتاح الجمعية التعاونية للعاملين بتعليم بورسعيد

افتتح د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الجمعية التعاونية للعاملين بالتربية والتعليم و ذلك بمقرها بديوان المديرية بحضور شريف أبو هيبة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية و عادل موسى مدير إدارة المبانى وإبراهيم مختار مسئول أمن المديرية.





أكد وكيل الوزارة أنه تفقد أقسام الجمعية للتأكد من ملائمة الأسعار للعاملين بقطاع التربية والتعليم ‏و تنوع الأصناف بها مشيرا إلى أن الجمعية تخدم كل العاملين بتعليم ببورسعيد دون تميز.





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وأضاف باهى أن الجمعية تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع لجميع العاملين بتعليم بورسعيد بأسعار ‏مخفضة عن سعر السوق العادية وذلك لتقليل الأعباء المالية التى تقع على كاهل العاملين.





وقال د. نبوى أن الإفتتاح بعد التطوير يأتى تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز وزيت الطعام ومنتجات الألبان بأصناف فاخرة وبجودة عالية تلبى إحتياجات العاملين متمنيا التوفيق للقائمين على الجمعية التعاونية.