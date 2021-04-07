أبرزها العلاج المناعي .. علاج الحساسية الغذائية بـ 3 طرق مختلفة

اخلص من المعاناة

يمكن علاج الحساسية الغذائية بعدة طرق تختلف حسب حالة المريض وأبسطها الطريقة التقليدية التى تعتمد على تجنب تناول الطعام الذي يسبب رد الفعل التحسسي، كما يمكن علاج أعراض الحساسية عند ظهورها.

نعرض لكم كيفية علاج الحساسية الغذائية بعدة طرق وفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday” .

العلاج المناعي عن طريق الفم

طريقة جديدة نسبيًا واستقصائية استخدمت حديثا فى علاج الحساسية الغذائية، وتتضمن فكرته إعطاء الشخص كميات متزايدة من مسببات الحساسية لزيادة العتبة التي تؤدي إلى رد فعل.

العلاج المناعي الفموي غير متوفر لجميع الأطعمة ، ولكن إدارة الغذاء والدواء (FDA) وافقت على علاج لحساسية الفول السوداني يسمى بالفورزيا Palforzia.

قد لا يشمل الاستبعاد عدم تناول طعام معين فحسب ، بل أيضًا عدم استنشاقه أو لمسه أو تناول أطعمة بها آثار بسيطة منه، بل وقد تحتاج أدوات المائدة والأواني الفخارية وأسطح الطهي وألواح التقطيع إلى أن تكون خالية من مسببات الحساسية.

علاج الحساسية الغذائية بحمية الإقصاء

عند اتباع حمية الإقصاء وتعنى “ الابتعاد نهائيا عن مسببات الحساسية ” قد يحتاج الشخص إلى البحث عن مصادر أخرى لبعض العناصر الغذائية، على سبيل المثال ، يعتبر الحليب مصدرًا شائعًا للكالسيوم والبروتين ، لذلك يحتاج الأشخاص الذين يزيلون هذا من نظامهم الغذائي إلى التأكد من حصولهم على هذه العناصر الغذائية من الأطعمة الأخرى.

سيحتاج الأفراد المصابين بالحساسسية الغذائية إلى قراءة ملصقات الطعام والشراب بعناية، و بعض أنواع الصابون وأطعمة الحيوانات الأليفة والمواد اللاصقة لأنها قد تحتوي على آثار لمسببات الحساسية الغذائية.

أدوية لعلاج الحالات الطارئة

عند تناول الطعام بالخارج قد يكون توخي اليقظة أمرًا صعبًا بشكل خاص لذا يجب عليك معرفة ادوية الطوارئ التى تساعد فى علاج الحساسية الغذائية فور حدوثها واستخدام كل منها.

مضادات الهيستامين



تأتي هذه في شكل مواد هلامية أو سوائل أو أقراص، عادة ما تكون فعالة للأشخاص الذين يعانون من أعراض حساسية الطعام الخفيفة أو المتوسطة، الهيستامين عبارة عن مواد كيميائية تسبب معظم أعراض الحساسية ، ومضادات الهيستامين تمنع تأثيرها.

الإبينفرين (الأدرينالين)



يستخدم الإبينفرين في علاج الحساسية الغذائية التي قد تتطور للحساسية المفرطة والخطيرة حيث يحافظ الإبينفرين على ارتفاع ضغط الدم عن طريق تضييق الأوعية الدموية، كما أنه يريح المسالك الهوائية مما يقلل من احتمالية حدوث المضاعفات.

يجب أن يحمل الأشخاص الذين عانوا من تفاعلات حساسية شديدة دائمًا حاقن ذاتي للإبينفرين ، مثل EpiPen أو EpiPen Jr. أو Twinject أو Auvi-Q .