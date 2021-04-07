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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حيلة طبيعية تخلصك من قمل الرأس

نصائح للتخلص من قمل الرأس باستخدام زيت الزيتون

قمل الرأس
قمل الرأس

نصائح للتخلص من قمل الرأس باستخدام زيت الزيتون، حيث يعتبر طاعون القمل عند البشر مشكلة قديمة جدًا، إنه شائع جدًا بين الأطفال. تحدث الإصابة بالقمل في فروة رأس نظيفة أيضًا.

 

كيف يجب استخدام زيت الزيتون في إزالة القمل؟

 

 

استخدام مزيج الشامبو وزيت الزيتون

 

ما يجب القيام به؟

 

اغسلي الشعر بشامبو نظيف لإزالة بقايا المنتج المتبقية في الشعر. إنها خطوة مهمة لأن البقايا قد تقلل من فعالية زيت الزيتون.

 

الآن ضعي زيت الزيتون على فروة الرأس والشعر، مزيد من تقسيم الشعر إلى أقسام يسهل هذه العملية.

 

الآن قومي بربط الشعر على شكل كعكة ووضعي غطاء الدش. تأكدي من أن غطاء الدش المرن محكم بدرجة كافية لإحكام جلوسه على الرأس (لمنع تهرب القمل).

 

اتركي غطاء الاستحمام الآن لمدة 4 إلى 6 ساعات.

 

قومي بإزالة غطاء الدش وتمشيط القمل بمساعدة مشط إزالة الصئبان، ثم نظفي المشط بمساعدة ورق المناشف على فترات منتظمة، ثم تخلصي من الورق.

 

اغسلي شعرك واغسليه بالشامبو مرتين بمجرد الانتهاء.

 

الآن قسّمي الشعر إلى أقسام، وابدئي بتقسيم هذا سوف يساعد في قتل الصئبان.

 

الآن اتبعي هذه الإجراءات عدة مرات في الأسبوع حتى يصبح الشعر خاليًا من قمل الرأ.

 

باستخدام مزيج من زيت الكافور وزيت الزيتون باستخدام 

 

يلعب زيت الأوكالبتوس دورًا كمطهر. يقضي على قمل الرأس مع زيت الزيتون.

 

ما يجب القيام به؟

اخلطي زيت الكافور وزيت الزيتون في وعاء.

الآن ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر.

اربطي شعرك وضعي غطاء الدش عليه واتركيه لعدة ساعات.

قومي بإزالة غطاء الدش وتمشيط الصئبان والقمل.

اغسلي الشعر بالشامبو.

الآن اتبعي هذا الروتين ثلاث مرات في الأسبوع.


مصدر المعلومات موقع هيلثي.

قمل الرأس الرأس زيت زيتون زيت الزيتون قشرة

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