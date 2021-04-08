محافظ الأقصر يبحث سبيل النهوض بالتعليم الجامعي بالمحافظة

التقي المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر مع الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في سبيل النهوض بالتعليم الجامعي بالمحافظة .

ناقش المحافظ مع رئيس الجامعة خطة الجامعة لزيادة عدد الأقسام والكليات واستكمال إجراءات التوسع في الإنشاءات وتطوير الخدمات وتحقيق جودة تعليمية مشيداً بالجهود المبذولة لتنمية الجامعة.



وعرض رئيس الجامعة خطة الجامعة وما تضمه من إمكانيات علمية بجانب الكوادر البشرية مثمنا جهود المحافظة والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين مبديا استعداد الجامعة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات بالمحافظة .



شهد اللقاء محمد عبد القادر نائب المحافظ والدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب بجامعة الأقصر والدكتور حمدى حسين الأستاذ بكلية طب جنوب الوادي .

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