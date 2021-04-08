عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الأقصر يبحث سبيل النهوض بالتعليم الجامعي بالمحافظة

صدى البلد

التقي المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر مع الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في سبيل النهوض بالتعليم الجامعي بالمحافظة .
ناقش المحافظ مع رئيس الجامعة خطة الجامعة لزيادة عدد الأقسام والكليات واستكمال إجراءات التوسع في الإنشاءات وتطوير الخدمات وتحقيق جودة تعليمية مشيداً بالجهود المبذولة لتنمية الجامعة.


وعرض رئيس الجامعة خطة الجامعة وما تضمه من إمكانيات علمية بجانب الكوادر البشرية مثمنا جهود المحافظة والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين مبديا استعداد الجامعة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات بالمحافظة .


شهد اللقاء محمد عبد القادر نائب المحافظ والدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب بجامعة الأقصر والدكتور حمدى حسين الأستاذ بكلية طب جنوب الوادي .

IMG-20210408-WA0047
IMG-20210408-WA0047
IMG-20210408-WA0048
IMG-20210408-WA0048
IMG-20210408-WA0046
IMG-20210408-WA0046
جامعه الأقصر محافظ الأقصر التعاون المشترك التعليم الجامعي

موضوعات متعلقة

ختام دورات تدريب الأئمة بجامعة الأقصر

ترشيحاتنا

في حوار| مدير "التناسليات الحيوانية"يوضح كيفية زيادة إنتاج اللحوم والألبان وانخفاض أسعارها

قمصان: مباراة سيمبا صعبة.. والأهلي جاهز لرد الاعتبار

محافظ القليوبية : افتتاح 5 معارض أهلا رمضان لخدمة المواطنين

متفائلون.. أول رد من رئيس البرلمان العربي بشأن القرار الأمريكي الخاص بفلسطين

من قلب القاهرة.. رسالة رئيس البرلمان العربي لـ ملك المغرب

نهاد أبوالقمصان : العنف بين المصريين سببه المناهج الدراسية ..والوزير يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

السودان يعلن استرداد 95% من أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

قدم يوميات ونيس.. وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

وزيرة الصحة: منع صلاة التهجد خوفا من زيادة التجمعات| شاهد

بسبب انسحاب المنتخب .. منع ربيع ياسين من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد