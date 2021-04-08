طريقة عمل اللازانيا على سفرتك في رمضان

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل اللازانيا.



المكوّنات:

علبة من شرائح اللازانيا.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزّيتون.

ثلاثة فصوص من الثّوم المدقوق.

400 جرام من اللحم المفروم ناعماً.

كوب كبير من الطّماطم المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

15 ورقة من أوراق الرّيحان المفروم. خمسمئة ملليلتر من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من الطّحين.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

ربع ملعقة من جوزة الطّيب المطحونة.

250 ملليلتراً من كريمة الطّبخ السّائلة.

500 جرام من جبنة البارميزان المبشورة (اي نوع جبنة المتوفرة )

نصف ملعقة من الملح.

طريقة التّحضير :

تحضير الصّلصة البيضاء:

وضع الحليب في قدر، وإضافة الطّحين إليه وخلطهما معاً. وضع القدر على نار متوسّطة وخلط المكوّنات باستمرار لتسمك.

إضافة الملح، وجوزة الطّيب إلى القدر ووضعه جانباً. إضافة الكريمة السّائلة إلى القدر وخلط المكوّنات جيداً.

تحضير اللازانيا:

وضع زيت الزّيتون في قدر على النّار، وإضافة الثّوم إليه وقليه قليلاً.

إضافة اللّحم المفروم إلى القدر وطهيه جيداً.

إضافة الطّماطم، وأوراق الرّيحان، والملح، والفلفل إلى القدر وخلط المكوّنات معاً.

إحضار طبق خاص بالفرن ووضع كمّية من الصّلصة البيضاء فيه.

توزيع شرائح لازانيا فوق الصّلصة البيضاء، ووضع كميّة من خليط اللّحم فوقها.

تكرار العمليّة إلى أن يمتلئ الوعاء الخاص بالفرن .

وضع كمّية الصّلصة البيضاء المتبقّية على آخر طبقة من لازانيا وتغطيتها بالجبن المبروش.

طهي لازانيا في الفرن على درجة حرارة متوسّطة لمدّة أربعين دقيقة، وتحمير سطحها.