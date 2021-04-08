عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

جرأة وإثارة.. "صدى البلد" تطرح البرومو الدعائي لمسلسل الطاووس

جمال سليمان
جمال سليمان

طرحت قناة صدى البلد، التيزر والبرومو الدعائي لمسلسل «الطاووس» المنتظر عرضه عبر شاشتها في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، لعام 2021، إذ ينتظر بدأ المارثون بعد أيام قليلة. 

 

وأشاد البعض من النشطاء على السوشيال ميديا، بجرأة صناع المسلسل في طرح قضايا حساسة تمس المجتمع، مؤكدين أن مسلسل الطاووس سوف يكون من أجرأ المسلسلات وأقواها في الساحة حلال الفترة القادمة.

 

ويسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على أحد القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها، ويرفع البرومو الحرج ، ويكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرآة، عندما يتحول فيها البشر إلى ما لا يشبه حتى الحيوانات، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، لذلك مازالت قضايا الاغتصاب والتحرش أزمة نعانى منها.


يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الطاووس مسلسل الطاووس الفنان جمال سليمان جمال سليمان مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2021 دراما رمضان صدى البلد مسلسلات صدى البلد

موضوعات متعلقة

بشكل مختلف تماما.. طرح كل بوسترات مسلسل الطاووس

قضايا الاغتصاب والتحرش.. برومو مسلسل "الطاووس" يثير الجدل بجرأة لافتة

الرئيس الإنسان.. لميس سلامة تكشف استجابة سريعة من السيسي لحالة مرضية عرضتها قناة صدى البلد

ترشيحاتنا

اخر فرصة.. وظائف خالية في جهاز حكومي بهذه الشروط

الدوري الأوروبي .. مان يونايتد يخرج متقدما على غرناطة بهدف راشفورد

جرأة وإثارة.. "صدى البلد" تطرح البرومو الدعائي لمسلسل الطاووس

مفاجأة .. آثار جديدة تظهر على المتعافين من كورونا .. فيديو

انزلاق غضروفي .. نجوى فؤاد تكشف الجديد عن حالتها الصحية | فيديو

التعليم تمنح شهادة الصلاحية لــ 4133 معلما استوفوا برامج التنمية المهنية الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

نائب وزير التعليم يحسم جدل إلغاء الدراسة في "رمضان" .. فيديو

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

زعيم الأغلبية بالبرلمان : نناقش قانون التأمينات والمعاشات لخروجه بالشكل اللائق.. فيديو

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

نجوى فؤاد: اتجوزت ٦ مرات شرعي و مرة عرفي ونادمة على هذا الرجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

المزيد