جرأة وإثارة.. "صدى البلد" تطرح البرومو الدعائي لمسلسل الطاووس

مسلسلات رمضان 2021

طرحت قناة صدى البلد، التيزر والبرومو الدعائي لمسلسل «الطاووس» المنتظر عرضه عبر شاشتها في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، لعام 2021، إذ ينتظر بدأ المارثون بعد أيام قليلة.

وأشاد البعض من النشطاء على السوشيال ميديا، بجرأة صناع المسلسل في طرح قضايا حساسة تمس المجتمع، مؤكدين أن مسلسل الطاووس سوف يكون من أجرأ المسلسلات وأقواها في الساحة حلال الفترة القادمة.

ويسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على أحد القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها، ويرفع البرومو الحرج ، ويكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرآة، عندما يتحول فيها البشر إلى ما لا يشبه حتى الحيوانات، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، لذلك مازالت قضايا الاغتصاب والتحرش أزمة نعانى منها.



يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.