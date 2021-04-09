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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

المايسترو نادر عباسي: تركت الغناء الأوبرالي من أجل قيادة الأوركسترا

صدى البلد

 

قال المايسترو نادر عباسي، قائد الملحمة الموسيقية بحفل نقل المومياوات الملكية، إنه ترك الغناء الأوبرالي من أجل قيادة الأوركسترا.

وأضاف المايسترو نادر عباسي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه أختار العازفين بنفسه للمشاركة في اوركسترا موكب المومياوات الملكية، ويعتمد في اختياره على المهارة والكفاءة.

وأوضح أن شكل الأوركسترا مهم جدا بالنسبة له، ولابد أن يكون العازف عينه دائما على المايسترو، رغم أن النوتة الموسيقية أمامه دائما، وهذا هو نبض العمل.

وأشار إلى أن التنوع الموسيقى مهم وغني جداً، لافتاً إلى أن أوروبا بها جميع أنواع الموسيقى، ولابد أن يكون لبعض أنواع الموسيقى حقها، وسنجد الذوق يذهب لاتجاهات مختلفة.

وأكد أن الموسيقار عمر خيرت كان بوابته للشهرة، رغم أنه كان يعزف الموسيقى العالمية، وكان الموسيقى المصرية جديدة عليه.

الإعلامي عمرو عبد الحميد رأي عام موكب المومياوات الملكية نقل المومياوات نادر عباسي المايسترو

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