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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضرب مبرح.. أب يصارع الموت بعد محاولته حماية نجله من التنمر

أب يصارع الموت بعد
أب يصارع الموت بعد محاولة حماية نجله من التنمر- صورة أرشيفية

وقع أب في الـ46 من عمره ضحية اعتداء بالضرب المبرح أسفر عن تعرضه لإصابات مروعة، وذلك عقب تدخله للدفاع عن نجله، البالغ عمره 11 عامًا، وحمايته من تنمر ومضايقات مجموعة من المراهقين أثناء تواجده في متنزه بمقاطعة "ويست ساسكس" في إنجلترا.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأب "آلان ويلسون" سارع من منزله إلى متنزه قريب لحماية نجله بعد أن علم بشأن تعرضه لاعتداء على يد مراهقين والذين أطاحوا به أرضًا في بداية الأسبوع الحالي.

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وبمجرد أن حاول "ويلسون" التدخل، تعرض لاعتداء أفقده الوعي وأصيب بأداة حادة في رأسه على مرأى من نجله المذعور.

وأسفر الاعتداء الذي تعرض له الأب عن إصابته بكسور في العظام والعمود الفقري كما تطلبت حالته خضوعه لجراحة في المخ، وهو حاليًا في غيبوبة يصارع الموت.

وأُلقي القبض على خمسة مراهقين، لم تُذكر هوية أي منهم بسبب فئتهم العمرية، بتهمة الشروع في قتل "آلان ويلسون" وإلحاق أذى بدني جسيم به عن عمد، وأُطلق سراحهم بكفالة في وقت لاحق لكن بموجب شروط صارمة من بينها حظر لقاء بعضهم البعض وحظر التجول. 

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يشار إلى أن "ويلسون" لديه أيضًا ابنة في الـ25 من عمرها، وقد شاركت منشورًا مؤثرًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أشادت فيه بوالدها وحثته على عدم السماح لهؤلاء المعتدين بالانتصار والمقاومة من أجل عائلته التي تنتظره.

يشار إلى أن صديقة مقربة من عائلة "آلان ويلسون" أطلقت في أعقاب واقعة الاعتداء عليه حملة إلكترونية لجمع التبرعات تهدف إلى دعم عائلته، وتجاوزت التبرعات 7 آلاف جنيه إسترليني.

أب يقع ضحية اعتداء بالضرب
أب يقع ضحية اعتداء بالضرب
الاعتداء وقع في متنزه بمقاطعة ويست ساسكس
الاعتداء وقع في متنزه بمقاطعة ويست ساسكس
طائرة إسعاف في موقع الحادث
طائرة إسعاف في موقع الحادث
موقع الحادث
موقع الحادث
منوعات اعتداء بالضرب التنمر ديلي ميل الغيبوبة

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