عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد أمير مرتضى.. مدرب الزمالك السابق يكشف سر رحيل كارتيرون المفاجئ عن الفريق

صدى البلد

 

كشف أمير عبد العزيز مدرب الزمالك السابق عن سر رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق المفاجيء .

 

وأكد أمير عبدالعزيز في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن رحيل كارتيرون كان بسبب رد غير موفق من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بشان مستحقاته المالية.

 

وأضاف أن كارتيرون أخبره وقتها أن آلية العمل في الزمالك ليست مناسبة وغير مريحة، مشددا أنه أخبره وقتها أنه تلقى عرض للرحيل.

 

وتابع أن كارتيرون عقب ذلك تحدث مع أمير مرتضى بشأن مقدم تعاقده ولكن الأخير رد بشكل غير مناسب مما أغضب كارتيرون كثيرا وقرر الرحيل.

 

وتابع أن كارتيرون حاليا هو من أعاد الاستقرار للفريق وحقق نتائج طيبه مع الفريق منذ عودته مرة أخرى.

وعن مباراة الفريق أمام تونتيث السنغالي فأكد أن لاعبي الفريق عليهم التركيز في مباراة الفريق فقط دون النظر لنتيجة مباراة الترجي التونسي المولودية. 

الزمالك باتريس كارتيرون أون تايم سبورت الترجي التونسي تونجيث السنغالي كارتيرون

موضوعات متعلقة

يوسف أوباما يكشف كواليس تجديد عقده مع الزمالك وشرطه لـ الانضمام للأهلي

ترشيحاتنا

فلتت منك المرة دي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ فرج عامر بشأن العرض الإماراتي لـ الهاني سليمان

لديه أبناء وجيران.. اكتشاف جثة مسن بعد 9 سنوات من وفاته

سنن يوم الجمعة حث عليها النبي ونصح بها العلماء .. احرص عليها حتى لا يفوتك فضلها

قاد فريقا هنديا.. شوبير يستنكر تعيين فينجادا مديرا فنيا لـ اتحاد الكرة المصري

إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها في يناير الماضي

ضرب مبرح.. أب يصارع الموت بعد محاولته حماية نجله من التنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

لديه أبناء وجيران.. اكتشاف جثة مسن بعد 9 سنوات من وفاته

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء الدراسة في جميع المدارس خلال رمضان .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد