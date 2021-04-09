رد أمير مرتضى.. مدرب الزمالك السابق يكشف سر رحيل كارتيرون المفاجئ عن الفريق

كشف أمير عبد العزيز مدرب الزمالك السابق عن سر رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق المفاجيء .

وأكد أمير عبدالعزيز في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن رحيل كارتيرون كان بسبب رد غير موفق من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بشان مستحقاته المالية.

وأضاف أن كارتيرون أخبره وقتها أن آلية العمل في الزمالك ليست مناسبة وغير مريحة، مشددا أنه أخبره وقتها أنه تلقى عرض للرحيل.

وتابع أن كارتيرون عقب ذلك تحدث مع أمير مرتضى بشأن مقدم تعاقده ولكن الأخير رد بشكل غير مناسب مما أغضب كارتيرون كثيرا وقرر الرحيل.

وتابع أن كارتيرون حاليا هو من أعاد الاستقرار للفريق وحقق نتائج طيبه مع الفريق منذ عودته مرة أخرى.

وعن مباراة الفريق أمام تونتيث السنغالي فأكد أن لاعبي الفريق عليهم التركيز في مباراة الفريق فقط دون النظر لنتيجة مباراة الترجي التونسي المولودية.