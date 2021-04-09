منشآت على أعلى مستوى .. الاتحاد الدولي يشيد بتنظيم بطولة الفراعنة الدولية للجمباز

أشادت كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز، بمستوى بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الثانية للجمباز الأيروبيك، والتي تستضيفها مصر حاليا وحتى 10 أبريل الجاري.

وتقام بطولة الفراعنة للجمباز على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 8 دول وهي البرازيل وازربيجان ورومانيا والتشيك وبيلاروسيا واليمن وسوريا ومصر البلد المضيف باجمالي ٣٩٥ لاعبا.



وقالت ماريا، إن مصر تشهد طفرة كبيرة فى جميع فروع الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للعبة، وساعد الاتحاد فى نشر اللعبة بشكل ملحوظ وارتفاع عدد الممارسين خلال الفترة الأخيرة.



وأوضحت أن استضافة مصر للبطولات دليل على ثقة الاتحاد الدولي فى نظيره المصري والدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة.



وتابعت ماريا أن مصر وضعت نفسها ضمن الدول الكبرى للعبة فى استضافة البطولات لما تتمتع به من منشآت رياضية على أعلى مستوى .



جدير بالذكر، أن بطولة "كأس الفراعنة" الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر ٢٠١٩.