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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ تونجيث السنغالي

صدى البلد

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة  من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام –  حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي  – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء الغد.
 

كارتيرون تونجيث الزمالك استاد القاهرة بطولة دوري أبطال إفريقيا المثلوثي حميد أحداد

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