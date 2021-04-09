عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مركبة الفضاء سويوز تنطلق نحو محطة الفضاء الدولية.. فيديو

مركبة فضاء
مركبة فضاء

أذاعت فضائية يورونيوزعربية لقطات، للحظة انطلاق رائد فضاء ناسا مارك فانديهي ورائدا الفضاء الروسيان أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، على متن مركبة الفضاء سويوز MS-18 من منشأة الإطلاق بايكونور في كازاخستان، نحو محطة الفضاء الدولية، في رحلة تستغرق ثلاث ساعات.

وتعد هذه ثاني مهمة فضائية لـ فانديهي والثالثة لنوفيتسكي، والأولى لدوبروف.

يأتي الإطلاق قبل ثلاثة أيام من الذكرى الـ 60 لأول رحلة بشرية إلى الفضاء لرائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين، والذكرى الأربعين لإطلاق أول مكوك فضائي تابع لناسا.
 


 

محطة الفضاء الدولية كازاخستان

ترشيحاتنا

استدعاء آلاف سيارات دودج وجيب بسبب عيب خطير

الإصابات تتزايد| الصحة تكشف مستجدات الوضع الوبائي لـ فيروس كورونا .. فيديو

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

غطى التراب سماءها.. في الذكرى الـ 18 لاحتلال بغداد.. كواليس عملية إسقاط مهيب الركن

الإمارات توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي

خضار وشامبو| هاني الناظر يقدم نصائح للحفاظ على الجلد والشعر في الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

المزيد