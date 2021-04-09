مركبة الفضاء سويوز تنطلق نحو محطة الفضاء الدولية.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوزعربية لقطات، للحظة انطلاق رائد فضاء ناسا مارك فانديهي ورائدا الفضاء الروسيان أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، على متن مركبة الفضاء سويوز MS-18 من منشأة الإطلاق بايكونور في كازاخستان، نحو محطة الفضاء الدولية، في رحلة تستغرق ثلاث ساعات.



وتعد هذه ثاني مهمة فضائية لـ فانديهي والثالثة لنوفيتسكي، والأولى لدوبروف.



يأتي الإطلاق قبل ثلاثة أيام من الذكرى الـ 60 لأول رحلة بشرية إلى الفضاء لرائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين، والذكرى الأربعين لإطلاق أول مكوك فضائي تابع لناسا.





