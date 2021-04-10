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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفضفضة مع الأم

حكم فضفضة البنت لأمها عن مشاكلها الزوجية.. أمين الفتوى يوضح

فضفضة البنت مع أمها
فضفضة البنت مع أمها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم فضفضة البنت لأمها عن مشاكلها الزوجية؟”.


وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الفضفضة نوعان، فإما أن تكون هناك مشكلة بالفعل فتحكيها البنت لأمها لأنها أكثر خبرة لتنصحها وترشدها إلى الصواب، وهذا حلال لا يوجد به أى مشكلة ما دام الكلام لهدف ولمصلحة فهو مقبول.


وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء الرسمية على "يوتيوب" أما إذا كان الكلام للتسلية كجلوس البنت مع أمها ولا تجدأن ما يتحدثان فيه فيتكلمان فى أى شيء لشغل الوقت ويقلبان فى الأحوال سواء أحوالهما أو أحوال الآخرين، فهذا الكلام لا سبب له غير شغل الوقت فشغل الوقت.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن كلام البنت مع أمها لو كان لذكر الزوج بسوء فسيكون غيبة محرمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم “أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته”، والغيبة والكذب من الأمور التى حرمتها الشريعة الإسلامية.


وأكد أمين الفتوى أن الفضفضة إذا كانت لحل مشاكل وللتنفيس عن النفس وأخذ النصائح حلال ولا شيء فيها، أما إذا كانت من أجل الذم فى الزوج وإظهاره بأنه مخطئ وتشويه صورته أمام الأهل، وليس بهدف الإصلاح، فهذا حرام ولا يجوز.

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