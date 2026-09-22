ماس كهربائي يشعل النيران في منزل ويمتد لحوش مجاور بسوهاج

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز سوهاج نشوب حريق داخل منزل مبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، قبل أن تمتد النيران إلى حوش مجاور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل حريق منزل في سوهاج

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الأجهزة المعنية يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز سوهاج.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، حيث تبين بالفحص نشوب حريق بمنزل مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك أحد الأشخاص في العقد الرابع من العمر، ومقيم بذات العنوان.

كما تبين امتداد النيران إلى حوش مجاور للمنزل، مشيد بذات المكونات والمساحة، ملك شخص آخر في العقد الرابع من العمر، ومقيم بذات الناحية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى باقي المنازل أو المناطق المجاورة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وأسفر الحريق عن احتراق كمية من العروق الخشبية والبوص، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وبسؤال مالكي المنزل والحوش، أفادا بمضمون ما سبق، وأرجعا سبب اندلاع الحريق إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة توصيلات عشوائية داخل منزل الأول، ونفيا وجود شبهة جنائية أو اتهام أي شخص بالتسبب في نشوب الحريق.

وتواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.