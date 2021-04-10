بتوقيع طارق شوقي .. خطاب عاجل من التعليم يحسم جدل بروفات امتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا موقعا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، لجميع المديريات التعليمية ، أكد خلاله على ضرورة تنفيذ قراراته الاخيرة بخصوص امتحانات الثانوية العامة التجريبية.

حيث نص هذا الخطاب على ان وزارة التربية والتعليم قررت عقد 3 امتحانات تجريببة “بروفات” إلكترونية لطلاب الثانوية العامة الذين تسلموا اجهزة تابلت من الوزارة .

موعد البروفة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة

وشدد الخطاب على أن اول هذه الامتحانات التجربيبة لطلاب الثانوية العامة سيعقد في شهر ابريل تحديدا في ايام 18 و 20 و 22 ابريل لقياس كفاءة اجهزة التابلت ، عمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات ، واجراء تجربة عملية لأكواد وكلمات المرور الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة .

ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سيكون امتحان ابريل تجريبيا بالتابلت في اللجان ، والهدف منه ليس الأسئلة او الجزء الفني أو الأكاديمي ، حيث ستكون اسئلته لا علاقة لها بالأسئلة الحقيقية للمنهج (بل ستكون أسئلة مثل ما اسمك ولونك المفضل ... إلخ) ، فهي مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الاكاديمية هدفها فقط اختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية سواء في الجهاز أو الشبكات او المدرسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات ابريل ستعقد على 3 ايام لان الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة، وسيكون الامتحان لمدة ساعة فقط او اقل "مش امتحان نذاكر له".

موعد البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة

كما أوضح الخطاب ، أن ثاني هذه الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة سيعقد في مايو في الوحدة الاولى والثانية في كل مادة وفقا للجدول التالي :

الأحد 23 مايو 2021 :

اللغة العربية (من 10 لـ 11 صباحا) - اللغة الانجليزية (من 11:30 صباحا لـ 12 ظهرا ) - اللغة الثانية (من 12:30 ظهرا لـ 1 ظهرا)



الثلاثاء 25 مايو 2021 :

التاريخ لأدبي والفيزياء لعلمي ( من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا) - علم النفس لأدبي و الاحياء لعلمي علوم و الرياضيات البحتة لعلمي رياضة (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

الخميس 27 مايو 2021 :

الجغرافيا والكيمياء (من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا) - الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن هذا الامتحان سيكون بلا درجات ولكنه بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة ، وسيدخل الطلاب بأكواد مختلفة ، وستكون الامتحانات قصيرة بعدد اصغر من الاسئلة ، بحيث تجرب الوزارة جودة البيانات وارسالها والسوفت وير ، بالاضافة الى تدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .

موعد البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة

وأخيرا أكد الخطاب على أن ثالث الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة سوف يعقد في الفترة من 12 يونيو إلى 17 يونيو ، وسيكون محاكاة كاملة سيتم اعلان تفاصيلها في وقت لاحق

وأكد الدكتور طارق شوققي ، أن هذا الامتحان سيكون محاكاة كاملة اكثر تشابها مع الامتحان الرسمي النهائي للثانوية العامة ، وسيكون ايضا بروفة بلا درجات ، ،وسيكون له جدول على مدار 5 ايام بمعدل مادتين في اليوم ، وسيكون بنفس زمن الامتحان الرسمي وبنفس عدد اسئلة الامتحان الرسمي