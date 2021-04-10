ميلان في ضيافة بارما بـ الدوري الإيطالي

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره بارما، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب اينيو تارديني، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين الوصافة.

في المقابل يطمح بارما في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، للابتعاد عن منطقة الهبوط، وتعزيز فرصه في البقاء بالدوري الإيطالي الموسم المقبل.

كانت مباراة الدور الأول، انتهت بتعادل بارما مع ميلان بنتيجة 2 - 2.

ويحتل إيه سي ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 71 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 60 نقطة.