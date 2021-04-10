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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: تنفيذ 3168 وحدة سكنية بمشروع "أبراج صواري"

جانب من العمل
جانب من العمل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 3168 وحدة سكنية بمشروع "أبراج صواري" نموذج بدروم + أرضي + 12 دوراً سكنياً، و 310 فيلات بمنطقة أرض غرب كارفور بالإسكندرية.
 

تفاصيل المشروع

 

وقال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على أرض غرب كارفور، أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 417.63 فدان، وأن النسبة الإجمالية لتنفيذ الأبراج بلغت نحو 21%، و12% نسبة تنفيذ الفيلات، شاملة أعمال المرافق والطرق بحجم استثمارات 900 مليون جنيه. 

 

ولفت إلى أن نسبة تنفيذ 15 برجاً سكنياً بالمرحلة الأولى للمنطقة بلغت نحو 39%، وجارٍ تنفيذ 49 برجاً بالمرحلة الثانية بنسبة حوالي 16%، بإجمالى استثمارات للمرحلتين 5,5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق  (طرق – مياه - صرف صحي –صرف مطر- ري) المرحلة الأولى بمساحة 120 فدانا.
 

وفيما يخص أعمال الطرق، أشار المهندس أحمد إبراهيم، إلى أنه سيتم توقيع الطرق الرئيسية الداخلية بالكامل مساحياً بإجمالي أطوال 19817متراً، وتم التطهير وجارٍ القطع لطرق بطول 2300م، كما تم القطع لمنسوب -2.84 م لطرق بطول 940 م، وتنفيذ أعمال الرصف بأحجار الدولوميت (الطبقة الأولى من طبقات الرصف) بطول 700 متر.
 

وزير الإسكان الاسكندرية المجتمعات العمرانية عاصم الجزار وحدة سكنية

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