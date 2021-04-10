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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالبة بالجامعة المصرية اليابانية تحصد المركز الثالث فى بطولة السباحة

الطالبة رضوى عبد
الطالبة رضوى عبد المجيد

 


صرح د .حاتم  محمود مشرف الأنشطة الطلابية  بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  ان الجامعة تهتم بتنظيم  الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية والرياضية والترفيهية موضحا أن الجامعة  تفتخر بجميع طلابها خاصة المتميزين علميا ورياضيا وثقافيا، وتقدم كل الدعم للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة في المسابقات المختلفة ،كما توفر ملاعب   رياضية وحمام سباحة للتدريب وصالات تدريب ومدربين على أعلى مستوى.

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أضاف أن الطالبة رضوى عبد المجيد عبده بالفرقة الأولى  بكلية إدارة  الأعمال بالجامعة  قد حصدت المركز الثالث  في بطولة السباحة-  50 متر  صدر - كما حصدت المركز الأول على مستوي منطقة القاهرة.

الجامعة المصرية اليابانية وزير التعليم التعليم العالي الانشطة الرياضية

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