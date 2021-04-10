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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز هندسة القاهرة بالمركزين الأول والثاني في مسابقة شل العالمية بمشاركة 89 جامعة عربية وأوروبية وأفريقية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق كلية الهندسة بالجامعة بالمركزين الأول والثاني في مسابقة ماراثون شل البيئي العالمية لفرق الجامعات Shell Eco-marathon، وذلك من بين أكثر من 89 جامعة مشاركة في المسابقة؛ متفوقًا على فرق جامعات أوروبية وأفريقية.

 

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وقد فاز فريق كلية هندسة القاهرة بالمركز الأولى في فئة ابتكار التصميم والمحاكاة ALTAIR-Simulator Innovate Award، وهي جائزة لتعظيم الاستفادة من حزمة برامج تصميمية للمساعدة في تصميم السيارات بشكل أمثل (ومعها جائزة مالية 1500 دولار)، وفاز الفريق بالمركز الثاني في فئة التواصل المجتمعي والتوعية Communications Award بأهمية دور السيارات الصديقة البيئة (ومعها جائزة مالية 750 دولارا). 

 

كما حصل الفريق على المركز الخامس بمسابقة السيارات ذاتية القيادة Autonomous cars لتطوير برامج القيادة الذاتية للسيارات الصغيرة.

 

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بما حققه فريق كلية الهندسة، وهنأهم بفوزهم بالمركزين الأول والثاني في ماراثون Shell البيئي العالمي، وقرر صرف مكافآت متميزة للطلاب المشاركين وهيئة الإشراف.

 

وأكد  الدكتور محمد عثمان الخشت قدرة طلاب جامعة القاهرة المنافسة بقوة في المسابقات العالمية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها، كما أكد دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات.

 

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن فوز الفريق الطلابي يعد مؤشرا على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.

 

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية  الهندسة، إن فريق كلية الهندسة المشارك يتكون من 80 طالبا وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، ويشرف عليهم الدكتور عمر أحمد سليمان حزين، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية.

 

وأضاف عميد كلية الهندسة أن الفريق يشارك بصفة دورية بمسابقة ماراثون Shell البيئي والتي حقق بها جوائز مميزة ومراكز متقدمة في أعوام سابقة، مؤكدًا أن جهود طلاب الكلية مستمرة لحصد المزيد من الجوائز من خلال تمثيلهم لمصر وجامعة القاهرة في المسابقات الهندسية الدولية.

 

جدير بالذكر أن مسابقة Shell Eco-Marathon هي مسابقة عالمية تنظمها شركة Shell بهدف مشاركة طلاب الجامعات في تصميم وتنفيذ سيارات صديقة للبيئة، ويشارك فريق هندسة القاهرة بالمسابقة بسيارات صديقة للبيئة في فئتين Prototype و Urban-Concept وهي سيارات صغيرة، الهدف منها تحقيق أكبر مسافة بأقل كمية وقود. 

 

وبدأت كلية الهندسة بجامعة القاهرة المشاركة في المسابقة وتكوين الفريق عام 2012 بناءً على بروتوكول تعاون بين الكلية وشركة Shell، وكان بطلب من شركة Shell للتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة، حيث يشارك في المسابقة من مصر جامعات عين شمس وحلوان والإسكندرية وحوالي 10 جامعات ومعاهد هندسية أخرى.

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