"تيدكس" جامعة حلوان تنظم مؤتمرها الشبابي بمشاركة العديد من طلابها

انطلق مؤتمر الشباب السنوي تيدكس جامعة حلوان، الذى تقام فعالياته على مسرح النهار بشارع القصر العيني بالقاهرة تحت عنوان TANGRAM.

ويشارك في المؤتمر العديد من الشخصيات الشبابية ذات التأثير الكبير على عناصر الشباب نظرا لما حققه من نجاحات كبيرة فساروا ضواء الامل ومثل اعلي العديد من شباب الجامعه وهدف يسعون للوصول إلى ما حققه من نجاح.

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وصرحت سلمى عبد الناصر عضوة بنشاط تيدكس الطلابي أن المنظمة تسعى كل عام لاختيار شخصياتٍ مؤثرة تتحدث إلى الشباب وجهاً لوجه وتعطيهم عصارة خبراتهم.

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واضافت أن المؤتمر ياتى تحت مسمي TANGRAM والمستوحاة من لعب المكعبات الشهيرة، والتي يمكنك صنع أشكال مختلفة من ذات المكعب، وكذلك هدف المؤتمر، أفكار مختلفة من الشخصيات ولكن الهدف في النهاية واحد .

وتعد منظمة تيدكس العالمية أحد أشهر الأنشطة الطلابية وتمتلك ما يقارب 128 فرعًا في الجامعات المختلفة حول العالم، وهي غير هادفة للربح، وشعارها “أفكار تستحق الانتشار”، وتقيم مؤتمرًا كُل عام يهتم بنشر الأفكار المختلفة من الشخصيات الشبابية المؤثرة، والهدف من المؤتمر هو تبادل ومناقشة الأفكار من أجل المجتمع، وإبراز الكوارد المختلفة، ونقل كافة الأفكار الهادفة إلى الشباب.

وتختار المنظمة كل عام شخصيات مؤثرة من أجل التحدث للشباب واعطاء خبراتهم، ويعد هذا المؤتمر هو الرابع ل"TEDx" جامعة حلوان، حيث كان أول مؤتمر في 2013 بعنوان اترك أثرك، والثانى كان بعنوان " الانتقال اللحظي" في 2018، أما المؤتمر الثالث كان في 2019 بعنوان "المشترك".

ويعد هذا المؤتمر هو الرابع ل"TEDx" جامعة حلوان، حيث يتم اختيار كل عام شخصيات مؤثرة من أجل التحدث للشباب واعطاء خبراتهم، حيث كان أول مؤتمر فى 2013 بعنوان اترك أثرك، والثانى كان بعنوان " الانتقال اللحظي" فى 2018، أما المؤتمر الثالث كان فى 2019 بعنوان "المشترك".