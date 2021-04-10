الإسكان: خطة لـ تأمين احتياجات العاصمة الإدارية بالمياه لمدة 40 سنة

قال سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البيئة الأساسية، إنه تم تأمين احتياجات العاصمة الإدارية من المياه لمدة 8 سنوات مقبلة .

وأضاف سيد إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جاري إنشاء محطة مياه تنتج 800 ألف متر مكعب في العاصمة الإدارية، ومحطة العاصمة الإدارية سوف تصل لإنتاج 1.6 مليون متر مكعب في المستقبل".

وتابع سيد اسماعيل :" صرفنا ما لا يقل عن 240 مليار جنيه في ملف تنويع مصادر المياه ".

وأكمل سيد اسماعيل :" لدينا خطة لتأمين احتياجات المواطنين في العاصمة الإدارية بالمياه لأكثر من 40 عام".

واضاف اسماعيل:" الدولة المصرية عكفت على تنويع مصادر توفير المياه بجانب نهر النيل المصدر الرئيسي".