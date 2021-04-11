50 ألف جنيه مكافأة من هشام طلعت مصطفى لفرد أمن بمدينتي.. فيديو

كرم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، فرد أمن يدعى محمد جابر طه بمشروع مدينتي على أمانته بعد عثوره على مبلغ مليون جنيه بجوار مصعد إحدى عمارات المشروع.



وفي الحال قرر رجل الأمن (الأمين) تسليم المبلغ كاملا إلى نقطة شرطة مدينتي، وبعدها تم تسليم المبلغ لصاحبه.

من جانبه حرص رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على لقاء محمد جابر طه - الرجل الامين- بعد ساعات قليلة من علمه بواقعة إعادة مبلغ مليون جنيه عثر عليها لصاحبه، وسلمه شيك بقيمة 50 ألف جنيه أمام زملائه، وشكره على أمانته وحسن تصرفه بعد العثور على المبلغ المالي، وتفانيه في أداء مهام عمله، مؤكدا أنه قدوة لزملائه في الأمانة وأداء الواجب بنزاهة.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يقدم فيها أفراد الأمن بمحموعة طلعت مصطفى القابضة، قدوة في الأمانة والشرف، إذ سبق أن تكررت واقعة عثور أفراد الأمن وعمال على مبالغ مالية وتم إعادتها لأصحابها فى اسرع وقت بالإضافة إلى تقديم مواقف مشرفة في مساندة سكان مشروعات المجموعة، وفي المقابل ترسخ الإدارة في العاملين هذه المبادئ لتقديم أفضل خدمة لعملائها، وتحرص على تكريمهم.