عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50 ألف جنيه مكافأة من هشام طلعت مصطفى لفرد أمن بمدينتي.. فيديو

هشام طلعت مصطفى يكافئ
هشام طلعت مصطفى يكافئ فرد أمن

كرم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، فرد أمن  يدعى محمد جابر طه بمشروع مدينتي على أمانته بعد عثوره على مبلغ مليون جنيه بجوار مصعد إحدى عمارات المشروع.


وفي الحال قرر رجل الأمن (الأمين) تسليم المبلغ كاملا إلى نقطة شرطة مدينتي، وبعدها تم تسليم المبلغ لصاحبه.

فرد أمن يعثر على مليون جنيه.. تسليم المبلغ لصاحبه بعد عمل محضر بنقطة شرطة مدينتي

وفقا للمقاييس العالمية .. مدينتي تحتضن الماراثون الدولي الأول للشباب في مصر 28 مايو المقبل.. فيديو

من جانبه حرص رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على لقاء محمد جابر طه -  الرجل الامين-  بعد ساعات قليلة من علمه بواقعة إعادة مبلغ مليون جنيه عثر عليها لصاحبه، وسلمه شيك بقيمة 50 ألف جنيه أمام زملائه، وشكره على أمانته وحسن تصرفه بعد العثور على المبلغ المالي، وتفانيه في أداء مهام عمله، مؤكدا أنه قدوة لزملائه في الأمانة وأداء الواجب بنزاهة.


يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يقدم فيها أفراد الأمن بمحموعة طلعت مصطفى القابضة، قدوة في الأمانة والشرف، إذ سبق أن تكررت واقعة عثور أفراد الأمن وعمال على مبالغ مالية وتم إعادتها  لأصحابها فى اسرع وقت  بالإضافة إلى تقديم مواقف مشرفة في مساندة سكان مشروعات المجموعة، وفي المقابل ترسخ الإدارة في العاملين هذه المبادئ لتقديم أفضل خدمة لعملائها، وتحرص على تكريمهم.

مدينتي امن مدينتي هشام طلعت مصطفى مجموعة هشام طلعت مصطفى محموعة طلعت مصطفى

موضوعات متعلقة

فرد أمن يعثر على مليون جنيه.. تسليم المبلغ لصاحبه بعد عمل محضر بنقطة شرطة مدينتي

نادي جولف مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية أول أبريل ويرتدي ثوبًا جديدًا في رمضان

ترشيحاتنا

ريال مدريد ضد برشلونة.. بنزيما يلاحق ميسي في جدول ترتيب هدافي الدورى الإسباني

علي جمعة: النبي كان يصوم نصف العام.. وعلى الصائم اغتنام الدعاء قبل الإفطار.. فيديو

التحالف يسقط طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر اليوم الأحد 11-4-2021

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

بديلة لعمليات تكميم المعدة.. 3 حلول بسيطة لعلاج السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد